وزير التعليم العالي يُوضح حول عدد المناصب البيداغوجية المقبولة في مسابقات الدكتوراه

ذكر وزير التعليم العالي، أنه يتعذر على القطاع الاستجابة للطلب المتعلق بإضافة مناصب بيداغوجية أخرى في مسابقات الدكتوراه.

وجاء ذلك، بعد وصول طلبات من بعض المترشحين في مسابقات الالتحاق للتكوين في الدكتوراه، إلى صفحة الوزير على فايسبوك.

واوضح الوزير، أن مسابقات الدكتوراه يخضع تنظيمها لإجراءات تنظيمية صارمة.

وتتضمن الإجراءات رأي المجالس العلمية ولجان التكوين في الدكتوراه في المؤسسات الجامعية المؤهلة.

وكذا رأي رؤساء المؤسسات الجامعية وخبراء الندوات الجهوية واللجنة الوطنية للتأهيل.

مضيفا إن تحديد عدد المناصب البيداغوجية يتم من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه حسب قدرات التأطير والإشراف.

وحسب طاقات الاستقبال على مستوى مخابر البحث وبالنظر كذلك إلى الوسائل والتجهيزات.

وتبعا لهذه الإجراءات والمعايير يتم إصدار قرار وزاري بعنوان كل سنة جامعية، يحدد قائمة المؤسسات الجامعية المؤهلة لضمان التكوين في الدكتوراه وكذا عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص، يضيف الوزير.