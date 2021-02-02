وزير التعليم العالي: 28 براءة اختراع تم ايداعها بالمعهد الوطني للملكية الصناعية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم تسجيل 28 براءة اختراع أودعت على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية.

وأوضح عبد الباقي بن زيان، أن القطاع ثمن 20 منتوج بحث على مستوى القطاع الاقتصادي، أهمها 4 نماذج تكنولوجية.

وأضاف بن زيان، أنه تم إنشاء 23 مخبر بحث امتياز التميز على مستوى المؤسسات الجامعية.

وأشار الوزير إلى اعتماد 11 مخبر بحث ببعض الجامعات ومركز البحث بالبيوتكنولوجيا للفحص، والكشف عن كورونا بالتنسيق مع معهد باستور.

وصرح، بن زيان، أنه تم إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي وشركة “فايزر” فارم الجزائر.

وهذا من أجل تطوير التكوين والبحث في مجالات الصيدلة الصناعية وللبيوتكنولوجيا.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه تم إنشاء 30 حاضنة و11 أرضية تكنولوجية على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية.