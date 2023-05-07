وزير التعليم العالي: 60 بالمائة من طلبة ENSSMAL خالقين  لمناصب شغل 

قال وزير التعليم العالي كمال بداري، إن 60 بالمائة من طلبة المدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل سيخلقون مناصب شغل. من خلال المشاريع الإبتكارية التي تدخل في إطار مؤسسات ناشئة ومصغرة .

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الطلبة قدموا 105 مشروع موجه لإستحداث مؤسسات ناشئة في استغلال المنتوجات البحرية. قصد تحويلها إلى منتوجات قابلة للتصنيع.

كما جاءت تصريحات الوزير، على هامش الزيارة التي قادته إلى المدرسة رفقة وزير الصيد البحري أحمد بداني بالعاصمة.

وأضاف بداري، أن الطلبة قدموا مشروعا أيضا يطورون من خلاله تقنية تكنولوجية لتربية وإنتاج سمك الحبار.

كما قام الوزير، بجلسة عصف ذهني حول نموذج العمل التجاري “بي.أم.سي” لأربع مشاريع اقتصادية بالشراكة مع وكالة أناد.