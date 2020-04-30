وزير التعليم العالي: 90 مجلة علمية فقط من أصل 500 لديها المقاييس العلمية

قال وزير التعليم والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، إنّ 90 مجلة علمية فقط من أصل 500 مجلة معتمدة في الجزائر لديها المقاييس العلمية المعمول بها دوليا، أين تم تصنيفها في صنف ج.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إجابته على سؤال لنائب برلماني حول اعتماد المجلات العلمية كشرط لمناقشة رسائل الدكتوراه، أن المشكل المطروح اليوم هو اللغة لأن غالبية المقالات تقدم باللغة العربية .

وأضاف شيتور أنه تم إنشاء لجنة علمية على المستوى الوزاري تحت إشراف المديرية العامة للبحث العلمي التي تعمل على مرافقة هيئة تحرير المجلات العلمية والارتقاء بتصنيفها إلى مجلات علمية عالمية .

واستطرد الوزير أن المجلات العلمية يجب أن تصل إلى المستوى العالمي، مشيرا إلى أن المجلات العلمية المعتمدة عالميا تتناول أغلبها مقالات في العلوم الإجتماعية والإنسانية والحقوق والإقتصاد والتسيير.

كما شدد الوزير على أن المقالات العلمية يجب أن تكون أصلية وليست منقولة.