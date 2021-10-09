وزير التعليم والتكوين المهنيين: سنستقبل 660.000 متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين

قدم وزير التعليم والتكوين المهنيين ياسين ميرابي، اليوم السبت، عرض أمام الحكومة حول تحضيرات دخول التكوين الـمهني الـمقبل.

وذلك على هامش اجتماع الحكومة، والذي ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وتمحور العرض حول تحضيرات دخول التكوين الـمهني سواء على الصعيد البيداغوجي أو من حيث الـمنشآت التي تمت تعبئتها.

مع التذكير بأن القطاع يستعد لاستقبال 660.000 متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين، بتأطير بيداغوجي يضم 19.203 أستاذ مكون.

أما فيما يخص التخصّصات الـمقدمة خلال هذا الدخول التكويني، فتتمثل في نحو 407 تخصصًا بالنسبة للتكوينات الـمتوجة بشهادة دولة.

منها 125 تخصصًا بالنسبة للتكوينات التأهيلية قصيرة الـمدى، و114 تخصصًا للمترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي. تغطي هذه التخصصات الـموفرة 23 شعبة مهنية مقررة في مدونة الشعب الـمهنية وتخصصات التكوين المهني.

كما تمت الإشارة إلى أن القطاع قد ركز على الشعب المتعلقة بالصناعة، والرقمنة، والبناء، والأشغال العمومية، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والإطعام، والفندقة، والسياحة، والصناعة التقليدية، وأخيرًا، الطاقات الـمتجددة.