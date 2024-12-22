وزير التعليم والتكوين المهنيين يستقبل وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون

استقبل وليد ياسين وزير التعليم والتكوين المهنيين يوم أمس، لوجون مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون.

تمحورت المحادثات حول زيادة المنح التدريبية التي تقدمها الجزائر للمتربصين الكاميرونيين، مع التركيز على تكوين المكوّنين لرفع مستوى الكفاءات، وإدماج المقاولاتية ضمن برامج التكوين، مع إعطاء الأولوية للتخصصات الزراعية باعتبارها مجالًا استراتيجيًا للتنمية المستدامة.

كما اتفق الطرفان على إجراء تقييم شامل لنتائج مذكرة التفاهم السابقة بين البلدين في مجال التكوين المهني، بهدف تحديد الإنجازات ومجالات التحسين لتحقيق أهداف التعاون المشترك