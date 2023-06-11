وزير التعليم ينهي مهام مدير جامعة العفرون ويعين عادل مزوغ مديرا بالنيابة

أنهى كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهام مدير جامعة لونيسي علي بالعفرون في بولاية البليدة.

كما كلف بداري مدير الديوان بالوزارة قندوزي توفيق بتبليغ إنتهاء مهام البروفيسور خالد رمول كمدير جامعة البليدة 02 لونيسي علي.

وتعيين البروفيسور مزوغ عادل نائب مدير الجامعة للتنمية والإستشراف والتوجيه كمدير للجامعة بالنيابة.

حيث تم تسليم واستلام المهام بحضور نواب مدير الجامعة، الأمين العام للجامعة وعمداء الكليات.