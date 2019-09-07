وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين في زيارة عمل الى ولاية ورقلة

الوطني
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وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين في زيارة عمل الى ولاية ورقلة
بقلم نسرين محفوف

يقوم وزير التكوين و التعليم المهنيين، بزيارة عمل وتفقد الى ولاية ورقلة.

ويقوم الوزير، اليوم السبت، بزيارة ومعاينة مؤسسة خاصة معتمدة في التكوين المهني (PETROFAC)، من أجل تدعيم التكفل بالشباب طالبي التكوين.

كما سيقوم الوزير بزيارة مدرسة الحفارة Sonde Ecole ، التابعة للمؤسسة الوطنية للتنقيب (ENAFOR).

وسيشرف الوزير على إمضاء إتفاقيات شراكة و تعاون في إطار التكوين، مع المؤسسة الوطنية للتنقيب (ENAFOR).

كما سيعاين الوزير مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني و التمهين بالمدينة الجديدة حاسي مسعود.


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