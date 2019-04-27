وزير التكوين المهني ووالي ورقلة يأمران بفتح تحقيق في قضية طرد المعوق عبد الستار

أمر وزير التكوين المهني، دادة موسى بلخير، و والي ولاية ورقلة، بفتح تحقيق في قضية الشاب المعوق رحماني عبد الستار الذي نشر فيديو يشتكي فيه إقدام مديرة ملحقة التكوين المهني والتعليم عن بعد على طلب انهاء عقد التشغيل الخاص به و عدم تجديده.

وهي القضية التي أثارت حفيظة المواطنين، خاصة في ظل الحراك الذي تعيشه الجزائر ، والذي نادى بوقف تسلط الادارة على الطبقة الهشة من المواطنين.

و لقي الشاب المعوق تعاطفا كبير من مختلف شرائح المجتمع، حيث اصبحت القضية قضية رأي عام بولاية ورقلة.

وطالب عدد كبير من فعاليات المجتمع المدني، الاحتجاج أمام ملحقة التكوين المهني، تنديدا لما تعرض له الشاب المعوق الذي يتلقى راتب 8000 دج يصرف منه 6000 دج شهريا على التأهيل الحركي حسبه.

كما طالبت فعاليات المجتمع المدني من وزير التكوين المهني ووالي الولاية، توفير منصب عمل قار لهذا الشاب المعوق.