وزير التكوين المهني يأمر بالتكفل بانشغالات ومشاكل عمال القطاع

بقلم موسى.ب

بقلم موسى.ب

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير خلال ترؤسه للجنة الحوار والتشاور بمقر الوزارة،على ضرورة التكفل بكل انشغالات ومشاكل.

عمال القطاع، وحضر اللقاء ممثلي الفيدرالية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وأمينها العام رابح بغلول،.

وشدّد الوزير خلال اللقاء على إلزامية التكفل بالعمال على غرار:

– الترقية،

– منح التعويض لسلك المقتصدية،

– تمكين مستشاري التوجيه من الترقية إلى منصب مدير مركز،

– معالجة ملفات السكنات الوظيفية،

– توافق وتزامن العطل السنوية مع رزنامة العطل لقطاع التربية الوطنية.