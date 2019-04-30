وزير التكوين المهني يتكفل بحالة  عبد الستار ويؤكد تكفل الوزارة بكل الحالات الخاصة

تدخل وزير التكوين المهني دادة موسى بلخير، شخصيا في حالة الشاب عبد الستار رحماني الذي يعد من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهذا بعدما وجه له نداء للتدخل بعد انتهاء عقد عمله المحدد بسنة وذلك للظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها.

و أكد وزير التكوين المهني دادة موسى بلخير، أنه إبن الشعب و نابع منه حيث تم توفير عقد عمل للشاب عبد الستار بمديرية التكوين المهني بورقلة استجابة لندائه.

مردفا أنه سيتم التكفل بكل الحالات الخاصة بقطاع التكوين المهني، التي تتطلب تضامن اجتماعي ولو تطلب الأمر تدخل الوزير شخصيا.

هذا كما تم إعادة سائق يعمل بالمديرية الجهوية للتعليم والتكوين، عن بعد بورقلة بعدما وجه نداء للوزير من أجل إعادته لمنصبه نتيجة الظروف الاجتماعية التي يعيشها.

خاصة و انه لديه عائلة و أربعة أطفال خاصة و أن ملفه كان على مستوى مجلس التأديب بالوزارة.