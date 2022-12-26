وزير التكوين المهني يدعو لإعداد خطة تطوير قطاع التعليم والتدريب الفني عربيا

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، على ضرورة إعداد خطة شاملة. لتطوير قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي واستشراف مهن المستقبل.

وأوضح مرابي أن إعداد هذه الخطة الشاملة من “شأنها تدعيم آليات مساهمة القطاع في سوق العمالة في الوطن العربي”. و”جذب مختلف فئات المجتمع نحو هذا القطاع واستشراف مهن المستقبل الواعدة”.

كما أبرز أهمية “إدراج تخطيط استراتيجي لإنشاء مؤسسة للدراسات من شأنها تطوير مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني”. مشيرا إلى أن “مواءمة هذا القطاع مع سوق الشغل واستشراف مستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة”. “يعدان نموذجان يعتمد عليها في اقتصاد التنمية على المستوى العالمي”. و”ذلك لدورهما في تحسين الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة”.

وشدد الوزير على أن استجابة الجزائر لتنظيم هذا المؤتمر “يعكس رغبتها في تكريس العمل العربي”. “الذي تم التأسيس له في مختلف مواثيق جامعة الدول العربية”. لاسيما “في القمة الأخيرة المنعقدة في الجزائر غرة شهر نوفمبر الفارط”.

وذكر وزير التكوين في هذا السياق، أن إعلان الجزائر المنبثق عن هذه القمة أكد على “ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك”. “لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل”. وكذا “الالتزام بالمضي قدما في مسار تدعيمه وعصرنته والرقي به إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب العربية”.

كما أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”, محمد ولد عمر, أن عقد هذا المؤتمر يمثل “لحظة فارقة”. “في تعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة جهود المنظمة للنهوض بالتعليق والتدريب الفني والمهني”. و”الارتقاء بمكانته باعتباره تعليم التنمية”.

وبالمناسبة, ثمن “دعم الجزائر المستمر للجهود التي تبذلها منظمة الألكسو من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتطويرها”. معربا عن “امتنانه” لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إزاء دعمه للمنظمة.