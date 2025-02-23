وزير التكوين المهني يشرف على الدخول التكويني لدورة فيفري

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنييين، ياسين المهدي وليد، اليوم الأحد، على الانطلاق الرسمي للدخول التكويني لدورة فيفري 2025.

وأكد الوزير خلال اشرافه على الانطلاق الرسمي للدخول التكويني لدورة فيفري 2025. أن هذه الدورة تميز بعروض تكوين تتلاءم أكثر مع متطلبات سوق العمل عن طريق التقليص من العروض في المجالات. التي تشهد تشبعا أو تلك التي تقل فيها حظوظ العمل.

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