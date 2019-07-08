وزير التكوين المهني : “70 بالمائة من موظفي ومؤطري القطاع سيستفيدون من الترقية”

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادي موسى، عن عدة قرارات اتخذت على مستوى الوزارة، لصالح عمال وموظفي القطاع خلال الدخول المقبل.

وأوضح الوزير ، أنّ عمال القطاع سيستفيدون من امتيازات وترقيات، مشيرا أنّ 70 بالمائة من تعداد التوظيف سيكون للترقية.

وأضاف دادي موسى، أنّ قطاع التكوين يسعى أكثر للتمهين أكثر من الحضور ، لأنه هناك قطاعات، تأخذ المتربصين التمهين من أجل التشغيل.

كما أكّد الوزير ، سعي الوزارة على توفير مراكز امتياز على مستوى كل ولاية، وتكون نظرة شاملة عن احتياج الحقيقي للتكوين، وستكون التكوينات حسب الطلب.

مضيفا أنّ الوزارة لها فكرة عامة عن كل التخصصات، نسعى لتحديث هذه لتكوينات، خاصة الصيانة لان بلادنا خاصة الى الصيانة والتقنييين .