وزير التكوين: تحدي الرقمنة من أولى اهتمامات القطاع

قام وزير التعليم المهنيين مرابي ياسين أمس الخميس، بزيارة التفقدية إلى مؤسسات التكوين عبر ولاية وهران.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن وهران عاصمة متوسطية، ويجب أن يكون فيها التكوين، بابعاد تعكس الانفتاح على أوروبا. وبما يخدم افريقيا.

مضيفا أن ولاية وهران تمثل ولاية رائدة في الشركات الاقتصادية الهامة في المنظومة الوطنية.

وتابع أن الانطلاقة الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية تحتاج ايادي شبابنا، ذكورا واناثا. والمرأة اثبتت كفاءتها في قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

وأكد مرابي، أن تحدي الرقمنة يعتبر من اولى اهتمامات القطاع. إذ يقارب القطاع اليوم على إنهاء الرقمنة على كل المستويات في القطاع. وذلك تحقيقا لتوجيهات الرئيس.

حيث تم رقمنة الامكانات المادية والبشرية للقطاع، وذلك عبر منصة رقمية جديدة تحت اسم ” تسيير “.

كما تم رقمنة المهن من خلال التكوين على التحكم في رقمنة الانجازات. والذي سيكون عبر تطبيق “مهارتي”.

والذي سيسهل على المواطن الجزائري في كل نقطة في الوطن، عملية البحث عن المهنيين.

هذا وكشف الوزير، أنه ومن خلال الزيارة التي قام بها للولاية، أسدى تعليمات وملاحظات لموظفي واطارات القطاع. بضرورة الاعتماد على تخصصات تتماشى والنسيج الاقتصادي المتنوع الذي تزخر به ولاية وهران.

ودعا مسؤولي القطاع إلى برمجة تخصص مياه البحر في الدخول التكويني سبتمبر 2023. تجسيدا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي.