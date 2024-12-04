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وزير التكوين ضمن قائمة PMI Future 50 لعام 2024

بقلم أسماء.ع
وزير التكوين ضمن قائمة PMI Future 50 لعام 2024
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تم، اختيار وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، كأحد المكرمين في قائمة “PMI Future 50 لعام 2024”. التي تصدرها Project Management Institute.

ويسلّط هذا التكريم الضوء على 50 شخصية حول العالم تساهم في تشكيل مستقبل إدارة المشاريع. من خلال الابتكار والقيادة المؤثرة، وكل ذلك من أجل مستقبل أفضل.

وكتب وزير التكوين، في منشور على صفحة الفايسبوك، “رؤية الأثر الإيجابي الذي نحدثه على الآخرين تجعل كل الجهود تستحق العناء”. و”تمنحني الحافز للاستمرار”.

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