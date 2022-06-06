قناة النهار وزير التكوين والتعليم المهنيين: سيتم إنشاء نقاط لبيع منتجات المتربصين التي يصنعونها بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جوان 2022 - 19:24 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kqCuF اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي.. " معسكر ينظفوها ولادها.. شاهد الطريق كيفاش ولات قناة النهار 31 ماي طالع هابط : شاهد كيف يهان المغتربون في فرنسا من أجل تذكرة سفر للجزائر قناة النهار 26 ماي كتلة هوائية حارة على المناطق الجنوبية ودرجات حرارة تصل إلى 46 درجة قناة النهار 02 جوان التبرع بالأعضاء لمستحقيها..اللجنة الوزارية للفتوى توضح قناة النهار 17 ماي زيتوني: هناك قطاعات إستفادت من أظرفة مالية لم تستهلك وأعضاء الطاقم الحكومي فشلو فشلا ذريعا قناة النهار 23 ماي درجات حرارة قياسية لنهار اليوم الإثنين 30 ماي 2022 قناة النهار 30 ماي جزائريون: مريم.. مصممة أزياء تطمح لمنافسة الماركات العالمية قناة النهار 30 ماي تغير في الوضعية الجوية بداية من يوم الأربعاء..التفاصيل قناة النهار 21 ماي فاسألوا: سارعوا بالأعمال الصالحات قناة النهار 22 ماي التغيرات المناخية تضع الجزائر في مواجهة أزمة المياه مستقبلا قناة النهار 20 ماي