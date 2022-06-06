قناة النهار وزير التكوين والتعليم المهنيين: مناهج الدراسة في المعاهد تتغير مع متطلبات السوق العالمية بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جوان 2022 - 22:46 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/H29cX اقرأ أيضا تسديد الغرامات من أجل رفع الحجز عن الممتلكات.. الإجراءات القانونية قناة النهار 20 ماي الفريق السعيد شنقريحة يواصل زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران قناة النهار 23 ماي صريح جدا: هل يقبل الجزائري الزواج بإمرأة تفوقه سنا ؟ قناة النهار 26 ماي حديث الصحافة: " أسواق رحمة" لبيع أضاحي العيد قناة النهار 21 ماي لجنة مراجعة الدعم.. ترحيب واسع من طرف الطبقة السياسية قناة النهار 19 ماي وفـ.ـاة أيقونة السينما الجزائرية "شافية بوذراع" عن عمر 92 سنة قناة النهار 22 ماي شاهد لأوّل مرة.. الإعتماد الإلكتروني للدخول إلى ملعب 5 جويلية في مباراة الجزائر أمام اوغندا قناة النهار 04 جوان السبيل .. هذه تفاصيل عرض البنك الجزائري لتمويل الحج قناة النهار 05 جوان مجتمع: زيادة بـ 800 دج في سعر البوركيني والمظلات الشمسية بـ 4 ألاف دج قناة النهار 04 جوان الشيخ النوي: سكان حي سيدي حماد يعانون.. قاذورات في كل مكان ومركز صحي بدون رقابة قناة النهار 19 ماي