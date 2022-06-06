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وزير التكوين والتعليم المهنيين: مناهج الدراسة في المعاهد تتغير مع متطلبات السوق العالمية

بقلم النهار أونلاين
وزير التكوين والتعليم المهنيين: مناهج الدراسة في المعاهد تتغير مع متطلبات السوق العالمية
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