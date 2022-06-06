قناة النهار وزير التكوين والتعليم المهنيين: 16 دولة إفريقية وعربية لديها شباب يتكونون في الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جوان 2022 - 19:36 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eM1oi اقرأ أيضا درجات حرارة صيفية تصل حتى الـ 40 درجة قناة النهار 18 ماي دلال خير: مرض وقف حاجزا أمام مستقبل وطموحات عبد القادر.. أمله في الشفاء كبير رغم المعاناة قناة النهار 20 ماي تربية: إدخال اللغة الإنجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي.. ضمن أولويات الإصلاح قناة النهار 24 ماي موجة حر مرتقبة نهار اليوم الجمعة 03 جوان 2022 قناة النهار 03 جوان شاهد كيف ردّ بلماضي حول سؤال إعتزال رياض محرز قناة النهار 04 جوان وزير الفلاحة: لن نتخلى عن السلجم الزيتي.. وهذا ما قاله عن البذور المغشوشة الوطني 22 ماي مديرة شركة "فايبر" بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا تتحدث عن زيارتها الأولى للجزائر قناة النهار 31 ماي 42 درجة تحت الظل في هذه الولايات قناة النهار 19 ماي توقيف 7 أشخاص عن قضية سـ.ـرقة سيارات بأمن الحراش مع إسترجاع 5 منها قناة النهار 31 ماي الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي ردع 2022 بالناحية العسكرية الخامسة الوطني 19 ماي