وزير التكوين يبحث عن كفاءات متميزة للعمل معه

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، عن فتح باب التوظيف في وزارته، بالديوان والإدارة المركزية.

وكتب الوزير، في منشور على صفحته بفايسبوك، أنه يبحث عن أشخاص شغوفين بـإحداث التغيير والمساهمة في تشكيل مستقبل التكوين والتعليم المهني في الجزائر.

وأوضح الوزير، عن فتح التوظيف في الديوان والإدارة المركزية، حيث تبحث الوزارة، عن كفاءات متميزة للانضمام إليها لدعم الابتكار وتطوير السياسات العمومية في هذا القطاع المهم.

وتتمثل المناصب المطلوبة في متخصص في تصور البيانات “Data visualisation Specialist”، ومحلل بيانات “Data analyst”. وإحصائي “Statistician”، واقتصادي “Economist”.

بالإضافة إلى متخصص في علم البيانات “Data Scientist”، ومتخصص في هندسة التعليم “Educational Engineering Specialist”.

كما أوضح الوزير، أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ملتزمة بقيادة الابتكار في قطاع التكوين والتعليم المهني. واستخدام البيانات والمعطيات لصياغة سياسات مؤثرة. وإعداد قوة عاملة جاهزة لمتطلبات التنمية في الجزائر.

ودعا الوزير، كل من هو شغوف بـحل التحديات، ودفع عجلة التغيير، وترك أثر إيجابي، للتقديم للوظائف، وإرسال السيرة الذاتية إلى العنوان التالي:

[email protected]

وختم ياسين وليد بالقول: “كن جزءًا من فريق يصنع مستقبل التكوين والتعليم في الجزائر. لنحقق التغيير معًا!”.