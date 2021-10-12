وزير التكوين يستقبل السفير الإيطالي وهذا ما تناوله الطرفان

استقبل وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين، اليوم الثلاثاء، Giovanni PUGLIESE سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر.

وخلال هذه المقابلة تبادل الطرفان المحادثات حول العلاقات الجزائرية الإيطالية، لاسيما فيما يخص التطورات والتحديات الحالية في مجال التكوين المهني.

حيث بحثا المجالات التي يمكن أن تشكل فرصا للتعاون والشراكة بين مؤسسات التكوين المهني الجزائرية والإيطالية.