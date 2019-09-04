وزير التكوين يشرف على إفتتاح السنة الدراسية في إليزي

أعطى وزير التكوين والتعليم المهنيين، موسى دادة، اليوم الأربعاء، إشارة افتتاح السنة الدراسية الجديدة “2020/2019″، من إليزي.

وأشرف الوزير بمعية السلطات المحلية، بمتوسطة العقيد لطفي بمدينة إليزي، على حفل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وقام الوزير بالمناسبة، بتوزيع حصص من المنحة المدرسية، وكذا اللوازم المدرسية على المتمدرسين من أبناء العائلات المعوزة والفقيرة.

وذلك قبل أن يقوم موسى دادة، بمعاينة عدد من المنشآت التربوية والتكوينية، على مستوى عاصمة الولاية.

ويبلغ العدد الاجمالي للمتمدرسين بالمؤسسات التعليمية بإليزي، 21866 متمدرس في الاطوار التعليمية الثلاث، موزعين على 100 مؤسسة تربوية، منها 71 مدرسة إبتدائية و 21 متوسطة إلى جانب 8 ثانويات.