وزير التكوين يشرف على حفل توزيع الجوائز على المتفوقين بوهران

قام وزير التكوين والتعليم المهنيين دادي موسى بزيارة عمل لولاية وهران، اين تفقد مشروع انجاز المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلقايد.

فيما أشرف على حفل توزيع الجوائز، على المتفوقين للسنة التكوينية 2018/2019 بفندق الميريديان، حيث أكد عناية قطاعه على التكوين في التخصصات التي تتماشى واحتياجات المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة.

لتحسين قابلية تشغيل المتخرجين إلى جانب العمل مع قطاعات أخرى، لتسهيل عملية إنشاء مشاريعهم المصغرة بتوفير التكوين والمراقبة لهم من طرف أجهزة دعم التشغيل.

فيما كشف الوزير في سياق آخر في إطار الامتيازات الخاصة بقطاعه، أن 70 بالمائة من الموظفين والمؤطرين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين سيستفيدون هذا العام من الترقية.

كما نوه بدور ممثلي القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الخاصة ومديري البنوك، على مساعدتهم في تحسين نوعية وأداء التكوين باعتبارهم يساهمون في سير المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.

دادي موسى عرج في سياق حديثه عن سعي الدولة الكبير إلى التكفل بذوي الإحتياجات الخاصة، بتسخير إمكانيات معتبرة لهذه الفئة مشيرا إلى توفر 5 مراكز جهوية للتكوين المهني متخصصة لهذه الفئة مقراتها بكل من الجزائر، بومرداس، سكيكدة وغليزان.

وللإشارة فإنه من أصل 650 ألف متربص ومتمهن على مستوى الوطن تابعوا تكوينهم خلال دورة 2019/2018 تخرج ما يقارب 68 ألف متكون خلال فيفري 2019 في المستويات الخمسة بالإضافة إلى المتخرجين من التعليم المهني.