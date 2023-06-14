وزير التنمية الاقتصادية الروسي: الجزائر من أهم حلفائنا بالقارة الإفريقية

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الأربعاء بموسكو. أن الجزائر تمثل شريكا رئيسيا لبلاده في القارة الإفريقية. داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى تكثيف جهودهم لتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي.

وأكد ريشيتنيكوف في كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى الأعمال الروسي-الجزائري. الذي أشرف على افتتاحه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. أن “الشراكة مع الجزائر إستراتيجية”، مضيفا أن “الجزائر تظل من أهم حلفائنا بالقارة الإفريقية”.

واعتبر الوزير الروسي أن “الرؤى متطابقة بين البلدين بالنسبة للكثير من الأحداث الجارية في مجالات السياسة والاقتصاد”. لافتا إلى أن “المفاوضات بيننا تجري على أعلى مستويات لتعطى دفعا كبيرا للعمل الثنائي في مجالات مختلفة. بما فيها الاقتصاد والابتكار”.

وأبرز ريشيتنيكوف تمسك بلاده بمسار تعزيز المبادلات التجارية مع الجزائر وتنويعها. مشيرا إلى أن حجم التبادل البيني ارتفع بنحو 70 بالمائة في سنة 2022.

كما أكد الوزير اهمية مواصلة المشاورات لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مختلف المنتديات الاقتصادية المقبلة. وعلى رأسها القمة الروسية الافريقية المزمع تنظيمها خلال الصيف المقبل.