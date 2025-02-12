وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني يزور مخابر Vitroplant Algérie ببني تامو

أدّى وزير الثروة الزراعية والسمكيّة وموارد المياه لسلطنة عمان، صباح اليوم الأربعاء،رفقة والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، زيارة إلى مخابر الشركة الجزائرية Vitroplant Algérie ببلدية بني تامو.

وعاين الوفد، خلال هذه الزيارة، مختلف مراحل إنتاج بذور البطاطا القاعدية (الجيل صفر)،

كما عاين الوفد مراحل إنتاج مختلف الشتلات، لا سيما شتلات شجرة الأرغان الغابية التي تحظى باهتمام واسع في المناطق الصحراوية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق. خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى سلطنة عمان سنة 2024.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً لمكانة ولاية البليدة الرائدة في المجال الفلاحي. بفضل اعتمادها على أحدث التكنولوجيات في هذا القطاع.

وتعدُّ هذه المخابر من بين الأكثر تطورا، إذ تتخصص في إنتاج الأشجار المثمرة عن طريق تقنيات زراعة الأنسجة، وهي حاصلة على شهادتي GLOBALGAP وGRASP للممارسات الزراعية السليمة. ما يتيح لها تصدير منتجاتها إلى الدول العربية، الإفريقية والأوروبية.

كما تعتمد الشركة على أحدث التقنيات لإنتاج شتلات ذات جودة عالية، تتماشى مع متطلبات الزراعة المكثفة الحديثة. بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون شتلة سنويًا لكل دورة إنتاجية.