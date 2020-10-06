وزير الثقافة التونسي يتمرد.. والحكومة تُقيله من منصبه

قام رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، بإقاله وزير الثقافة وليدي الزيدي، بعد تمرده على قرارات رئاسة الحكومة.

وجاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، نشرته أمس الاثنين،تضمن إعفاء الزيدي من مهامه وتكليف وزير السياحة الحبيب عمار بتسيير الوزارة بالنيابة.

ورفض وزير الثقافة المعفي وليد الزيدي تنفيذ قرار رئيس الحكومة، بحظر التظاهرات الثقافية في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال الزيدي في مقطع فيديو عقب مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها فنانون تونسيون للتنديد بقرار المشيشي، إن وزارته هي “وزارة الشؤون الثقافية وليست وزارة تنفيذ بلاغات الحكومة”.

وهو التصريح الذي عرضه لانتقادات شديدة واعتبر بمثابة تمرد على قرارات الدولة.

للإشارة، يعتبر الزيدي أول تونسي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتولى منصبا في حكومة تونسية، وهي الخطوة التي أثارت ردود أفعال عدة في البلاد.