وزير الثقافة الجديد يباشر مهامه بأول اجتماع

عقد وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اجتماعه الأول مع إطارات الوزارة، مباشرة بعد استلام مهامه الوزارية.

وحسب بيان للوزارة، أسدى الوزير الجديد، تعليمات وتوجيهات بمباشرة العمل والاستمرار في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تعزيز دور الثقافة والفنون في حماية السيادة الثقافية والهوية الوطنية.

كما نوَّه بالمناسبة على ضرورة تسريع وتيرة العمل باحترافية ومهنية قصد تحقيق الأهداف المروجة.