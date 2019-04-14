وزير الثقافة السابق ميهوبي: “الأوفياء قليلون هذه الأيام..!”

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وزير الثقافة السابق ميهوبي: “الأوفياء قليلون هذه الأيام..!”
بقلم أسماء.ع

قال وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، إن الأوفياء قليلون خلال هذه الأيام.

وأفاد، ميهوبي، أن الصديق الأديب الشاعر والإعلامي الموريتاني سيدي ولد أمجاد، رسالة محبة مفعمة بالأخوة الصادقة.

وقدم الوزير السابق للثقافة، الذي تم إنهاء مهامه في حكومة بدوي واستخلافه بمريم مرداسي شكره، المفعم بالمودة والامتنان.


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