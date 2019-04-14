وزير الثقافة السابق ميهوبي: “الأوفياء قليلون هذه الأيام..!”

قال وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، إن الأوفياء قليلون خلال هذه الأيام.
وأفاد، ميهوبي، أن الصديق الأديب الشاعر والإعلامي الموريتاني سيدي ولد أمجاد، رسالة محبة مفعمة بالأخوة الصادقة.
وقدم الوزير السابق للثقافة، الذي تم إنهاء مهامه في حكومة بدوي واستخلافه بمريم مرداسي شكره، المفعم بالمودة والامتنان.
الأوفياء قليلون هذه الأيام.. والصديق الأديب الشاعر والإعلامي الموريتاني البارز سيدي ولد أمجاد.. وجّه لي عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة محبّة مفعمة بالأخوة الصادقة.. أترك لكم قراءتها، بعد تجديد الشكر له، مع خالص المودة والامتنان:https://t.co/mXlhUNicVO pic.twitter.com/aqYlESzcrW
— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) April 13, 2019
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