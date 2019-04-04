وزير الثقافة السابق ميهوبي يعود إلى عادته القديمة

فضّل وزير الثقافة السابق عز ميهوبي، العودة إلى عادته القديمة، والإهتمام بالأمور التي أجلت منذ 2015.

وأوضح ميهوبي في منشور له عبر “تويتر”، إنه شرع في مراجعة أعماله الأدبية والإبداعية التي أُجلت طباعتها منذ 2015.

وذكر الوزير السابق، أن من بين أعماله، خطأ أن تكتب.. خطيئة أن تنسى “مقالات”، ما لم يعشه السندباد “أدب رحلة”.

بالإضافة إلى حرب المغيلي-طوائف كيفونيم، البسملة والرماد “رواية” نهاية اللغات، ومن برج بابل إلى أبراج منهاتن “بحث في الأمن اللغوي”.

للإشارة، تم إنهاء مهام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، في حكومة بدوي الجديدة، وتعويضه بمريم مرداسي.