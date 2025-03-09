وزير الثقافة: المرأة الجزائرية لا تزال تمثل حجر الزاوية في مختلف الميادين

أكد وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم الأحد، أن المرأة الجزائرية لا تزال تمثل حجر الزاوية في مختلف الميادين، من بينها المجال الثقافي الذي يشهد تطورًا مستمرًا بفضل إسهاماتهن الفاعلة.

وخلال إشرافه بمقر الوزارة على حفل تكريم عاملات وموظفات وزارة الثقافة والفنون. وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس من كل عام. ألقى الوزير كلمةٍ مؤثرة بحضور إطارات الوزارة، هنأ خلالها جميع العاملات في القطاع على مستوى الولايات الـ 58. ومن خلالهن إلى كل أديبات وفنانات ومثقفات بلدنا الغالي وكل امرأة جزائرية أينما كانت الحاملة لرسالة ثقافية هادفة. مشيرًا إلى أنَّ هذا اليوم هو فرصة لتكريم دور المرأة في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع الثقافة والفنون الذي يتطلب جهودًا استثنائية.

كما أكّد الوزير على التقدير الكبير الذي يكنه لنساء القطاع، مشيدًا بما بذلناه من جهود وعطاء مستمر لخدمة القطاع الثقافي. والفني في الجزائر، مؤكدًا أن المرأة الجزائرية لا تزال تمثل حجر الزاوية في مختلف الميادين. من بينها المجال الثقافي الذي يشهد تطورًا مستمرًا بفضل إسهاماتهن الفاعلة.

وأضاف بللو أنه من خلال هذا التكريم، فإنّ الوزارة تُعبر عن خالص الشكر والتقدير لكل عاملة بالقطاع. التي تساهم في بناء وإثراء المشهد الثقافي الوطني، وتسهم في نشر الفنون في مختلف أنحاء الوطن. والإشعاع الثقافي على المستوى العالمي.

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