وزير الثقافة: تعميم الدفع والتعامل الإلكتروني بجميع المرافق الثقافية

ترأس زهير بللو وزير الثقافة والفنون لقاءا تقييميا لمناقشة مدى تنفيذ برنامج رقمنة القطاع وخدماته وبحث سبل إزالة كل العقبات لرفع وتيرة الإنجاز.

وأكد وزير الثقافة، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لموضوع الرقمنة، وفهمها من حيث أبعادها وأهدافها الاستراتيجية. باعتبارها أولوية يحرص على تجسيد معالمها رئيس الجمهورية عبر كل القطاعات الحكومية تسهيلاً للخدمة العمومية. مشيرا في ذات السياق إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم في توفير متطلبات الجودة الخدماتية. داعياً إلى ضرورة ربطها بجملة من الإجراءات المتعلقة بمسار التحول الرقمي الوطني بتكامل أعمق وتبني تقنيات مستقبلية أكثر تطوراً.

واستمع السيد “زهير بللو” وزير الثقافة والفنون للعرض الشامل لمشاريع رقمنة القطاع على المستوى المركزي. التي تخص إنشاء البوابة الجغرافية التي تسمح للزائرين بالولوج إلى مختلف الهياكل الثقافية والأثرية التابعة للقطاع، منصات المواطنة التشاركية، المرصد الرقمي، بوابات الخدمات الثقافية، الدفع الالكتروني. إلى جانب رقمنة الإجراءات الخاصة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للفنانين.

كما استمع إلى عرض متعلق بالتحول الرقمي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والخدمات التي يقدمها عن بعد، على غرار القسيمة الالكترونية، الاستنساخ الخطي، التصريح عن بعد وخدمات الإعانة والإغاثة.

ونوَّه الوزير بالمناسبة إلى وجود مستويات جيدة ينبغي تثمينها، وإطلاق ما لم يتم اطلاقه بعد خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية. بما فيها ما تعلق بتحديث البرامج الرقمية الخاصة بالتسيير لما لها من تداعيات في ترشيد النفقات العمومية والشفافية. مع خلق بيئة خدماتية رقمية تتسم بسهولة الاستخدام والسرعة في الأداء. مؤكداً على إشراك القطاعات الأخرى والتنسيق معها لبلوغ الأهداف المرجوة في أقرب الآجال.

وخلال هذا اللقاء العملي التفاعلي، دعا وزير الثقافة إلى مضاعفة الجهود في مجال الإبداع الرقمي. بتعميم الدفع والتعامل الإلكتروني بجميع المرافق الثقافية عبر كامل التراب الوطني. بما يضمن الجودة والفاعلية في الأداء.

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