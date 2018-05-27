وزير الثقافة: “دعواتنا لك بالشفاء أيها المبدع “صلاح””

نشر وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي توتير أعرب من خلالها عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب المصري محمد صلاح.

وكان اللاعب المصري محمد صلاح قد تلقى إصابى خطيرة خلال نهائي رابطة أبطال أوروبا التي جمعت فريقه ليفربول بنادي ريال مدريد بعد تدخل عنيف من المدافع الإسباني سيرجي راموس.

وكتب عز الدين ميهوبي في تغريدته: “دعواتنا لك بالشفاء والعودة سريعا أيها المبدع الخلوق “محمد صلاح””.