وزير الثقافة والفنون يشرف على إطلاق “ليلة المتاحف”

أشرف وزير الثقافة والفنون، “زهير بلّلو”، مساء أمس السبت، على إحياء فعالية ليلة المتاحف 2025، بالمتحف الوطني للآثار القديمة بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فتحت جميع المتاحف الوطنية ومتاحف المواقع عبر الوطن، أبوابها لغاية منتصف الليل للجمهور بنشاطات متميزة. وذلك تزامنًا مع افتتاح الموسم الصيفي. وإعلانًا عن انطلاق نشاطات متحفية تتناسب مع الفترة الصفية.

كما أكد وزير الثقافة والفنون أن جميع المتاحف على المستوى الوطني ستكون مفتوحة مساء كل يوم أمام الجمهور طيبة موسم الاصطياف

وقد عرفت الفعالية حضور وزير الثقافة والشباب والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، لحسين ولد مدو. ووزير الثقافة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشعبية، موسى سلمى لعبيد.

كما التقى الوزراء بعدد من الأطفال وأوليائهم، المشاركين في ورشات فنية وتفاعلية احتضنها المتحف.

وقد عبّر الوزراء عن اهتمامهم بهذه المبادرات، مستمعين لشروح المؤطرين حول أثرها في تنمية الإبداع لدى الأطفال.

كما قام الوفد بجولة عبر أروقة المتحف الوطني، واطّلع على مجموعاته النادرة من الحضارة الإسلامية في الجزائر.

وأشاد الضيوف بقيمة هذا الإرث الحضاري وبجهود الجزائر في حفظه وتثمينه ضمن السياسات الثقافية الوطنية.

كما أشار البيان، إلى أنّ فعالية “ليلة المتاحف 2025” أُحييت عبر كافة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة والفنون على مستوى كامل التراب الوطني.

حيث فُتحت أبوابها للزوار من الساعة الثامنة مساءً إلى منتصف الليل، في أجواء ثقافية مميزة.

وفي ختام الزيارة، استمتع الوفد بمقطوعات موسيقية أندلسية راقية، شكّلت لمسة فنية راقية لاختتام الأمسية.