وزير الثقافة والفنون ينقل تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلة المرحوم حمزة فيغولي بتيارت

وصل وزير الثقافة والفنون إلى بيت عزاء الفنان الراحل حمزة فيغولي، الذي وافته المنية فجر اليوم ، وذلك بمدينة تيارت.

وقد توجه الوزير إلى هناك لأداء واجب العزاء والمشاركة في تشييع جنازة الفقيد رحمه الله.

وكان في استقبال الوزير والي ولاية تيارت سعيد خليل، إلى جانب أبناء المرحوم الذين عبروا عن امتنانهم للزيارة المؤثرة من قبل الوزير. وبدوره، قدم الوزير تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ولعشاقه ومتابعيه، مشيدًا بمسيرته الفنية التي تركت بصمة كبيرة في الساحة الثقافية والفنية في الجزائر.

كما نقل تعازي من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عائلة المرحوم وسكان ولاية تيارت المجاهدة .

وقد حضر مراسم العزاء والمشاركة في الجنازة العديد من الفنانين والمثقفين، مما يعكس المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها الراحل في الوسط الفني.