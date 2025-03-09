وزير الثقافة يأمر بتسريع وتيرة انجاز مشروع قصر الثقافة والترفيه ببراقي

قام وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، يوم الخميس الفارط، رفقة عبد الوهاب برتيمة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، بزيارة تفقدية لمشروع قصر الثقافة والترفيه في بلدية براقي.

وخلال الزيارة، أسدى الوزير تعليمات للمسؤولين المعنيين بالعمل على تسريع وتيرة الإنجاز لهذا الصرح الثقافي الهام. داعياً إلى ضرورة العمل بكامل الجهود لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد. ليكون جاهزًا في أقرب وقت لخدمة المجتمع والمساهمة في تعزيز الثقافة والفنون في الجزائر.

ويشكل هذا المشروع جزءًا من التعاون الثنائي بين الجزائر والصين، ويعكس عمق العلاقات الصداقة المتبادلة بين البلدين. ويمثل قصر الثقافة والترفيه في براقي مشروعًا كبيرًا يعكس اهتمام الجانبين في تطوير المجال الثقافي والاجتماعي في الجزائر.

يشار أن مشروع قصر الثقافة والترفيه يمتد على مساحة تقدر بحوالي 10 هكتارات، وسيضم العديد من المرافق الحيوية. التي تساهم في تعزيز الحياة الثقافية والترفيهية في المنطقة. ومن بين المرافق التي سيتم إنشاؤها، قاعة مطالعة كبيرة ستتيح للمواطنين من مختلف الأعمار. فرصة الاطلاع على أحدث الكتب والمراجع، وورشات عمل وقاعات بوسائط متعددة تساهم في نشر الثقافة والمعرفة. وقاعة سينما متعددة الوظائف التي ستكون فضاء مميزًا لعروض الأفلام والأنشطة الثقافية، وقاعة كبيرة تتسع لـ 450 مقعدًا. والتي ستحتضن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، وثلاث قاعات عرض مخصصة لتنظيم معارض فنية وحرفية.

ومن المتوقع أن يكون “قصر الثقافة والترفيه” بمثابة مركز إشعاع ثقافي يُساهم في تعزيز الهوية الثقافية للمجتمع. ويشجع على الإبداع الفني والترفيه، مما يعزز دور الثقافة في التنمية المستدامة للمجتمع.

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