وزير الثقافة يؤكد التزام الجزائر بدعم الإبداع الإفريقي

أكد وزير الثقافة والفنون، زُهير بَللو، أمسية السبت، على التزام الجزائر بدعم الإبداع الإفريقي، خلال زيارته إلى مركز المعارض الدولية صافكس، أين حضر مراسم حفل توزيع جوائز “CANEX Book Factory” المخصصة للنشر الإفريقي.

وحسب بيان للوزارة، أشرف الوزير على تسليم الجوائز للفائزين الذين تميزوا بمبادراتهم وإسهاماتهم في مجال الكتاب والنشر. مؤكدا دعم الجزائر للمواهب الإفريقية الشابة وتشجيعها على الابتكار والإبداع.

وتخلل الحفل مشاركة واسعة لفاعلين في صناعة الكتاب وفي مجال النشر الإفريقي. إلى جانب عروض شعرية وموسيقية مباشرة أضفت على المناسبة طابعا ثقافيا احتفاليا. أبرز تنوع الإبداع الإفريقي وثراء تعابيره الفنية.

وعقب ذلك، قام وزير الثقافة والفنون بجولة في جناح الوزارة، حيث اطلع على ما يحتويه من فضاءات إبداعية تعكس جماليات المزج بين الأصالة والمعاصرة. وبين التراث والتكنولوجيا.

وقدم القائمون على الجناح شروحات مفصلة حول رمزية التصميم وما يجسده من دلالات حضارية تعبر عن الهوية الثقافية الجزائرية.

كما جاب الوزير مختلف أجنحة المعرض الجزائرية وأجنحة بعض الدول الإفريقية المشاركة في جناح الإبداع في الإعلام. متبادلا الحديث مع المشاركين في أجواء تفاعلية عكست روح المودة والأخوة التي تميز هذا الفضاء الثقافي القاري.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكّد الوزير أن وزارة الثقافة والفنون ترافق هذه التظاهرة الإفريقية والعالمية. ببرنامج ثري ومتنوع يشمل الأدب والنشر، السينما، الزي التقليدي، وفنون الطبخ.

مضيفا أن الجناح الجزائري صُمم ليكون ملهما ويعكس ثراء الثقافة الوطنية بما تحمله من جماليات ونضالات.

وشدّد الوزير على أن مشاركة الجزائر في هذه الفعالية تندرج في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد ثقافي قوي ومنتج.