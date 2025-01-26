وزير الثقافة يجري مباحثات ثنائية مع نائب وزيرة خارجية ألمانيا

عقد “زهير بللو” وزير الثقافة والفنون صباح اليوم الأحد بمقر وزارة الثقافة والفنون، لقاء ثنائياً جمعه مع “كاتيا كول” نائب وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد الرسمي المرافق لها، حيث ناقش الطرفان مشاريع ثقافية وبرامج مشتركة تم إنجازها وأخرى مستقبلية سيتم تجسيدها وتعزيزها مستقبلاً.

وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الطرفان خلال اللقاء، تاريخ علاقة التعاون الثقافي الثنائي الجزائري-الألماني، وتعود إلى اتفاقية مبرمة سنة 1966، والتي تم تحديثها سنة 2022 ، ولاسيما بخصوص الشراكة الاستراتيجية في مجالات المتاحف وترميم الأعمال الفنية وآفاق تعزيزها، وأعربا عن ارتياحهما لكل ما تمّ تنفيذه في هذا الشأن.

كما تطرّق الطرفان إلى إمكانية استكمال المحادثات حول إنجاز مشروع ترميم جداريات “المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية ” قصر الحاج أحمد باي” بقسنطينة، مع اقتراح تعزيز التعاون في مجال ترميم الفسيفساء “بمتحف جميلة”، بالشراكة مع متحف ” لمدينة ترير الألمانية، وسبل تحديث متحف تبسة بالشراكة مع المعهد الألماني للآثار وكذلك اقتراح تثمين التراث الأثري للحظيرة الأثرية بتيبازة ، كما خُصّ مجال التكوين في المجال العلمي والبحث الأثري والترميم اهتماما خاصا من الجانب الألماني.

كما تمحور اللقاء كذلك حول أهمية برمجة تبادلات ثقافية وفنية بين البلدين على غرار الموسيقى والسينما والكتاب، وتبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات التكوين و البحث التابعة للقطاع.