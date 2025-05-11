وزير الثقافة يحضر العرض الأول لفيلم “المحطة عين الحجر”

شارك وزير الثقافة والفنون، زُهير بللّو، مساء السبت، في العرض الأول للفيلم المحطة عين الحجر، وذلك بقاعة السينما بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، حضر العرض، مخرج العمل لطفي بوشوشي، إلى جانب عدد من نجوم العمل. وجمع من الفاعلين في الصناعة السينمائية والتلفزيونية، اكتظت بهم القاعة.

ويُعد فيلم “المحطة عين الحجر”، إنتاجًا سينمائيًا جزائريًا، 100 بالمائة، يُسلّط الضوء على واقع قرية منسية. من خلال معالجة درامية تتناول التحوّلات الاجتماعية، ضمن رؤية فنية.

ويعكس هذا الفيلم رغبة القطاع في تعزيز حرية الإبداع الفني، مما يساهم في تقوية الهوية الثقافية السينمائية في الجزائر.

وبعد نهاية العرض، فُتح نقاش صريح وبنّاء بين مختلف الفاعلين الحاضرين، تناول الرسائل الفنية والاجتماعية التي يحملها الفيلم،.

كما تم التطرّق إلى التحديات التي تواجه الصناعة السينمائية الوطنية وسبل دعمها وتطويرها.