وزير الثقافة يختتم الطبعة الأولى من سمبوزيوم الجزائر للنحت

أشرف وزير الثقافة والفنون، زُهير بللّو، مساء الخميس، على إختتام فعاليات الطبعة الأولى من سمبوزيوم الجزائر الدولي للنحت بفندق مازفران بزرالدة.

وحسب بيان للوزارة، بدأت الفعالية بجولة في المعرض الفني، حيث دشّن الوزير رفقة ضيوفه المعرض الكبير للمنحوتات بالفضاء الخارجي للفندق.

هذه المنحوتات التي تم إنجازها خلال أيام السمبوزيوم، حيث قدم الفنانون أعمالهم للجمهور، وتقنياتهم، ورسالة كل منحوتة والمستلهمة من رمزية “الذاكرة”.

وبعد التدشين، وفي جوٍّ بهيج، تم افتتاح مراسم الحفل التكريمي بكلمة ألقاها الوزير. عبّر فيها عن اعتزازه بنجاح التظاهرة. مؤكدًا أهمية استحضار الذاكرة الوطنية عبر الفنون، وأعلن عن اعتماد السمبوزيوم كتقليد سنوي.

وقدمت الأوركسترا السيمفونية الوطنية، والكورال التابع لأوبرا الجزائر، عروضًا موسيقية وطنية. أضفت طابعًا مؤثرًا متناسقًا مع “اليوم الوطني للذاكرة”.

واختُتمت الأمسية بتكريم النحاتين المشاركين بشهادات تقدير. كما تم تكريم الوزير من قبل عضوٍ من المنظمة العالمية للنحت. تقديرًا لجهوده في دعم فن النحت. وتعزيز حضور الفنانين الجزائريين على الساحة الدولية.