وزير الثقافة يزور الفنان المسرحي الكبير عيسى مولفرعة

قام وزير الثقافة والفنون، زهير بٓللو، اليوم الإثنين، بزيارة ودّية للفنان المسرحي الكبير عيسى مولفرعة، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى عين تموشنت.

وتأتي هذه المبادرة تعبيرًا عن تضامن الأسرة الثقافية مع أحد أعمدتها، وتجسيدًا لحرص الوزارة على متابعة أحوال الفنانين. لا سيما أولئك الذين قدّموا الكثير للساحة الثقافية والمسرحية في الجزائر.

ويُعدّ الفنان عيسى مولفرعة من الأسماء اللامعة في تاريخ المسرح الوطني. حيث امتدّ عطاؤه لأكثر من خمسة عقود، بين التمثيل والإخراج والتكوين. مع حضور بارز في مختلف التظاهرات المسرحية داخل الوطن وخارجه.

كما عبّر الوزير عن تقديره الكبير لمسيرة الفنان مولفرعة، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارة تترجم البُعد الإنساني. الذي توليه الوزارة في تواصلها مع الفنانين، وسعيها إلى صون كرامتهم والاعتراف بعطاءاتهم القيّمة.

وبدوره، عبّر الفنان عيسى مولفرعة عن امتنانه لهذه الالتفاتة التي عكست اهتمام الوزارة. وحرصها على مرافقة الفنانين في مختلف مراحل مسارهم الإبداعي.

وفي السياق ذاته، عبر الوزير عن سعادته بلقاء نخبة من مثقفي وفناني ولاية عين تموشنت. من بينهم الفنان القدير سعيد بلمو، والفنان الشاعر موفق بومدين.

وكذا الفنان الموسيقي مراد الطويل، والملحّن غربال عبد الله، والفنان زناقي بوحجلة. والمسرحي بوحجر بوتشيش.

كما اعتبر الوزير، أنّ مثل هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقة بين الوزارة وفاعلي المشهد الثقافي الوطني. وتُجسّد رؤية قائمة على التقدير، والإنصات، والتقارب.