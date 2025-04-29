وزير الثقافة يزور المخرج الكبير “لخضر حمينة” والفنان القدير “مدني نعمون” 

قام وزير الثقافة والفنون، زهير بَللو، صبيحة اليوم، بزيارتين خصّ بهما كلًّا من المخرج السينمائي الكبير ” لخضر حمينة”، والفنّان المسرحي القدير “مدني نعمون”، وذلك للاطمئنان على حالتهما الصحية.

وحسب بيان الوزارة زار “زهير بَللو” ، اليوم المخرج الكبير “لخضر حمينة”، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما الجزائرية والعالمية،

حيث وقف الوزير على حالته الصحية التي يحرص على متابعتها بشكل دائم.

ويعد “لخضر حمينة” صاحب رائعة “سنين الجمر” التي نال عنها السعفة الذهبية في مهرجان كان سنة 1975م.

ومن تم انتقل الوزير لزيارة الفنان المسرحي والدرامي “مدني نعمون”، مرفوقًا بـ سيد علي بن سالم رئيس الجمعية “الألفية الثالثة”.

وخلال الزيارة اطلع على الحالة الصحية لـ “مدني نعمون”، وتبادل معه أطراف الحديث في جو من الود والتقدير.

وأشاد الوزير بمكانة الفنان “مدني نعمون” وإسهاماته القيمة في الساحة الفنية الجزائرية، خصوصًا في مجالي المسرح والتلفزيون.

في ختام الزيارتين، عبّر الوزير عن تمنياته الصادقة للفنانين بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان الرعاية اللازمة للمبدعين، في إطار سياسة ثقافية قائمة على الوفاء والاعتراف لكل من ساهم في بناء المشهد الثقافي الجزائري.