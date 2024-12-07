وزير الثقافة يزور المنشد جلول بالمستشفى

قام وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، ليلة الجمعة، بزيارة مفاجئة للمنشد الجزائري المعروف جلول، الذي يتلقى العلاج في مستشفى أول نوفمبر بوهران.

وجاءت الزيارة عقب خضوع المنشد لعملية جراحية دقيقة على مستوى النخاع الشوكي والانزلاق الغضروفي، والتي تكللت بالنجاح صباح الجمعة.

واغتنم الوزير هذه الفرصة ليعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للفنان الذي يعتبر أحد رموز الفن النظيف في الجزائر. مشيداً بمسيرته الفنية وأخلاقه العالية.

المنشد جلول، الذي يحظى بمحبة واسعة لدى الجمهور الجزائري، لا يزال يتواجد في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقد طلب من محبيه الدعاء له، مؤكداً ثقته الكبيرة في عناية الله وفي دعم جمهوره الذي رافقه طوال مسيرته الفنية.