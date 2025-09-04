وزير الثقافة يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

استقبل وزير الثقافة والفنون، زهير بللو,المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،دارين تانغ، حيث تطرق الجانبان إلى سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأوضح البيان أن اللقاء، الذي يندرج في إطار “استراتيجية الوزارة الرامية إلى ترقية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال, شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.إلى جانب تطوير برامج الشراكة بما يخدم المبدعين والفاعلين في القطاعين الثقافي والفني”.

وعقب جلسة الاستقبال, قام الضيف بزيارة المعرض المخصص للزي النسوي الجزائري, حيث اطلع على غنى هذا التراث الأصيل وتنوعه وما يعكسه من إبداع متجذر في الهوية الوطنية.

وفي كلمة له بالمناسبة, أبرز السيد بللو “دعم الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. لريادة الأعمال والابتكار والإبداع”. مؤكدا أن رؤية رئيس الجمهورية “تقوم على تمكين المبدعين وتوفير بيئة تحول الأفكار والاختراعات إلى مشاريع ملموسة. تخلق قيمة حقيقية للبلاد وللمنطقة”.

من جانبه، ثمن المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مجال حماية الملكية الفكرية وتطوير الصناعات الإبداعية”. مؤكدا أن التجربة الجزائرية تعد “نموذجا يحتذى به. على المستويين العربي والإفريقي”.

كما أعرب عن اعتزازه بافتتاح المقر الجديد للمكتب الخارجي للمنظمة في الجزائر, معتبرا إياه “منصة استراتيجية لدعم المبدعين والمبتكرين في المنطقة وجسرا للتعاون الإقليمي والدولي”. مضيفا أن “المنظمة ستواصل مرافقة الجزائر في مساعيها لتثمين الطاقات الشابة وتطوير المشاريع الإبداعية بما يعزز مكانتها كقطب. مرجعي للملكية الفكرية في إفريقيا والعالم العربي