وزير الثقافة يستقبل مدير صندوق التراث العالمي الإفريقي

إستقبل وزير الثقافة والفنون، زهير بلّلو، مساء أمس الإثنين، المدير العام لصندوق التراث العالمي الإفريقي، الدكتور آلبينو جوبيلا.

ويندرج هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، ضمن جهود التبادل والشراكة بين الجزائر والمؤسسات الإفريقية والدولية المعنية بحماية التراث.

وتركّز اللقاء على سبل تعزيز التعاون الإفريقي في مجال حماية التراث، لاسيما من خلال مشاريع مشتركة. من بينها إعداد ملفات وطنية وموحدة لتسجيل المواقع الإفريقية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. إلى جانب دعم قدرات الخبراء الأفارقة وتكوينهم في مجالات التراث الثقافي.

وقد نوّه الضيف بالجهود التي تبذلها الجزائر في دعم التراث الإفريقي، وبحضورها البارز في الهيئات الدولية المختصة. مؤكدًا دورها الريادي في القارة والتزامها الدائم بتقاسم الخبرات والمعارف مع الدول الشقيقة.

وفي هذا السياق، وباقتراح من صندوق التراث العالمي الإفريقي، يُرتقب أن تحتضن الجزائر، كخطوة أولى، ورشة تدريبية إقليمية تجمع خبراء رفيعي المستوى من عشر دول إفريقية. وذلك في إطار مسعى مشترك لتكثيف التعاون وتطوير الكفاءات في القارة.