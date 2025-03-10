وزير الثقافة يشارك طلبة المعهد الوطني العالي للموسيقى وجبة الإفطار

شارك زهير بللو وزير الثقافة والفنون طلبة المعهد وجبة الإفطار في لقاء عفوي جمعهم وفي جو من التفاعل الودي والحرص على الحوار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الوزارة المستمر لتقوية الروابط بين المسؤولين والمبدعين الشباب.

وخلال الزيارة، تبادل الوزير أطراف الحديث مع الطلبة مستعماُ لانشغالاتهم، مؤكدا لهم على أهمية الدور الذي يلعبه المعهد الوطني العالي للموسيقى في تطوير المواهب الفنية.

كما طمأن الوزير الطلبة بأنه سيحرص شخصيا على تهيئة كل الظروف اللازمة للتمدرس، وذلك من خلال التواصل المباشر معهم.

وحسب بيان الوزارة أن اللقاء وكان فرصة للوقوف على احتياجات المعهد في العديد من المجالات، سواء على صعيد البرامج التعليمية أوالبنية التحتية والبيداغوجية.

وأكد الوزير أن قطاع الثقافة والفنون سيظل في قلب أولويات السلطات العليا في البلاد، مشيراً إلى سعي الوزارة بشكل دائم إلى تحسين الأوضاع داخل المؤسسات الثقافية والفنية في البلاد.

ومن جهتهم عبّر الطلبة عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة المفاجئة، مشيرين إلى أنها تعكس اهتمام الوزير الحقيقي بتطوير قطاع الفنون وتشجيع المواهب الشابة.