وزير الثقافة يشرف على إصدار كتاب “سفينة المالوف.. مدرسة قسنطينة”

أشرف وزير الثقافة والفنون، “زُهير بَللو”، صبيحة الأحد، على حفل الإصدار الرسمي للكتاب الموسوعي الفاخر “سفينة المالوف مدرسة قسنطينة”، المنجز بمساهمة نخبة من الأساتذة والباحثين في مجال الموسيقى الأندلسية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تم تنظيم الحفل، في قصر الثقافة مفدي زكرياء”، بالعاصمة، بحضور رسمي ودبلوماسي مميز.

وفي كلمته بالمناسبة، عبر وزير الثقافة والفنون عن اعتزازه بهذا المنجز قائلا: “يطيب لي ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا اللقاء البهي. لنحتفي بإصدار كتاب فاخر يوثق لطابع موسيقي عريق وأصيل، هو المالوف. الذي حمل عنوان: “سفينة المالوف - مدرسة قسنطينة”.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر جعلت منذ الاستقلال من صون تراثها اللامادي واجبا وطنيا ومسؤولية حضارية. وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية اليونسكو لعام 2003.

مبرزا النجاحات المحققة في تسجيل عناصر تراثية جزائرية على قوائم اليونسكو. ومؤكدا أن الجهود متواصلة لترشيح المالوف ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

كما شدد على أن إصدار هذا الكتاب يشكل لبنة أساسية في هذا المشروع الوطني الكبير. إذ يمثل مرجعا توثيقيا فريدا يعزز ملف التسجيل ويبرز مكانة مدرسة قسنطينة في صناعة أمجاد هذا الفن الأصيل.

لبنة جديدة لإغناء المكتبة الموسيقية الوطنية

ومن جانبه، ثمن محافظ المهرجان الثقافي الدولي للمالوف هذا الإصدار باعتباره مرجعا أساسيا للباحثين وطلبة المعاهد الموسيقية. ولبنة جديدة لإغناء المكتبة الموسيقية الوطنية.

مؤكدا أن مدرسة قسنطينة صنعت لنفسها مكانة بارزة بفضل كبار الفنانين والمشايخ الذين حملوا رسالتها عبر الأجيال. وتخلل الحفل عرض روبورتاج مصور تناول أبرز المحطات التاريخية لفن المالوف في الجزائر.

مبرزا رموزه وإسهاماتهم في ترسيخ هذا اللون الفني الأصيل، كما سلط الضوء على خصوصيات مدرسة قسنطينة بما عرفت به من ثراء أساليبها وتنوع إبداعاتها.

وفي أجواء مؤثرة، تم تكريم ثلة من شيوخ المالوف الذين أسهموا في حفظ هذا التراث ونقله للأجيال.

حيث قدمت لهم شهادات تقدير وهدايا رمزية عرفانا بمسيرتهم وإبداعاتهم. في مشهد جسد قيم الوفاء والاعتراف بالجميل تجاه رواد هذا الفن الأصيل.

وبإصداره لهذا المرجع الموسوعي، أكد قطاع الثقافة والفنون التزامه بمرافقة مشاريع التوثيق والبحث العلمي. خدمة للذاكرة الوطنية وصونا للهوية الثقافية. وتعزيزا لمكانة المالوف كأحد أبرز ألوان التراث الجزائري في المحافل الدولية.