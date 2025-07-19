وزير الثقافة يشرف على وضع حجر الأساس للمركز الطبي والاجتماعي لفائدة الفنانين

أشرف وزير الثقافة والفنون، “زُهير بٓللو”، اليوم السبت، على وضع حجر الأساس للمركز الطبي والاجتماعي لفائدة الفنانين، التابع للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وحسب بيان للوزارة، استهلت الزيارة بدعوة من الوزير للحضور إلى الوقوف دقيقة صمت. ترحما على أرواح الفنانين الذين افتقدتهم الساحة الفنية الجزائرية. وآخرهم الفنان القدير مداني نعمون، أحد الوجوه البارزة في الساحة الفنية الجزائرية.

وقبيل مراسم وضع الحجر، قدم مكتب الدراسات، بمعية المدير العام للديوان، معرضا تقنيا مفصلا تناول مكونات المركز. الذي سيضم خدمات طبية متعددة التخصصات. وحدة للتصوير الطبي، مخبرا للتحاليل، فضاءات للعلاج والاستقبال. إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي، والدعم النفسي، والتطبيب عن بعد.

وفي خطوة رمزية، دعا الوزير الفنانين الحاضرين لمرافقته في التوقيع على وثيقة حجرة الأساس، تعبيرا عن البعد التشاركي لهذا المشروع.

وعقب وضع حجر الأساس، صرح الوزير بأن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة لبناء منظومة شاملة لمرافقة الفنان والاعتراف بدوره. من خلال توفير بيئة مهنية وإنسانية تحفظ كرامته وتثمن إسهاماته.

واعتبر أن هذا المركز يمثل تجسيدا فعليا للالتزام السادس والاربعين من برنامج رئيس الجمهورية. ولا سيما في بنده الخامس، الذي ينص على ضمان الحماية الاجتماعية والصحية للفنانين. وتمكينهم من حياة كريمة.

وفي ختام المناسبة، هنأ الوزير الأسرة الفنية بهذا الإنجاز، مُشيدا بجهود الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وكل المتدخلين الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع.