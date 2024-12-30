وزير الثقافة يشكر الرئيس تبون وكل من عزاه في والده

توجه وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، بتشكراته العميقة إلى كل الذين عزوه والأسرة الكريمة في والده المجاهد والمربي الحاج سليمان.

وحسب بيان للوزارة، خص الوزير زهير بللو، بالذكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول نذير العرباوي وأعضاء الحكومة.

كما شكر الوزير، عمال وإطارات وقطاع الثقافة والفنون وكل الاطارات في مختلف القطاعات. وفواعل المجتمع المدني وعموم النخبة الوطنية.

وأورد الوزير: “شكر الله سعي الجميع، وأطال أعمارهم، ولا أراهم مكروها في من يحبون”.