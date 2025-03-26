وزير الثقافة يطمئن على الحالة الصحية للفنان القدير حمزة فغولي

قام وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، مساء الأربعاء، بزيارة الفنان القدير حمزة فغولي، المعروف بشخصية “ماما مسعودة”، بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون بالبليدة، حيث يتلقى العلاج إثر تعرضه لوعكة صحية.

كان الوزير مرفوقًا بوالي البليدة، إبراهيم أوشان، حيث اطمأنّ على الحالة الصحية للفنان، الذي يعد من أبرز الوجوه الفنية الجزائرية. بفضل أعماله التي لا تزال راسخة في الذاكرة الجماهيرية.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بعائلة الفنان، مؤكدًا حرص وزارة الثقافة والفنون على متابعة الوضع الصحي للمبدعين والفنانين. تقديرًا لعطائهم ودورهم في إثراء المشهد الثقافي والفني الجزائري.