وزير الثقافة يعزي في وفاة الممثل مدني نعمون

قدم وزير الثقافة زُهير بَللو تعزية بعد وفاة الفنان القدير مدني نعمون حد وجوه الدراما الجزائرية البارزة

وأكد الوزير أن الجزائر فقدت قامة فنية سامقة، أبدعت على خشبة المسرح وفي التلفزيون والسينما، وطبعت ذاكرة الأجيال بشخصيات خالدة جسّدها بموهبة فريدة وأداء متميز، جعلت منه فنانًا محبوبًا لدى الجمهور. واسمًا راسخًا في سجل الفن الجزائري.

كما تقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد. وأهله وذويه، وإلى الأسرة الثقافية والفنية كافة، سائلًا المولى -عزّ وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.